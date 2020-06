Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Kirchdorf an der Iller - Camper ausgebrannt - Zeugenaufruf

Ulm (ots)

In der Nacht zu Sonntag hat kurz nach Mitternacht beim Freibad ein Wohnmobil gebrannt. Das Fahrzeug war am Verkehrsübungsplatz geparkt, es brannte komplett aus. Die Feuerwehren Kirchdorf, Erolzheim und Oberopfingen löschten das Feuer. Ein Rettungswagen war ebenfalls am Brandort. Die Brandursache ist noch unklar. Der Kriminaldauerdienst Ulm und Spezialisten der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Biberach 07351/4470 in Verbindung zu setzen. ++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Volker Mayer Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(1093063)

