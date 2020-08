Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Sturmeinsatz in Breckerfeld

Breckerfeld (ots)

Datum: 26.08.2020/ Uhrzeit: 17:31 Uhr/ Dauer: ca. 40 Minuten/ Einsatzstelle: Dahlerbrücker Straße - Glörstraße, Zufahrt zur Glörtalsperre/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Bericht (hb): Am Mittwochabend wurde die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld zur Glörtalsperre alarmiert. An der Kreuzung Dahlerbrücker Straße/ Glörstraße war sturmbedingt ein Baum in etwa 5 Metern Höhe abgeknickt und hing senkrecht mit der Spitze auf der Fahrbahn. Dieser wurde mit einer Arbeitsleine umgezogen und mittels Motorkettensäge zerkleinert. Anschließend wurde die Fahrbahn gereinigt. Die Zufahrt zum Haus Glörtal wurde anschließend kontrolliert. Hier wurden zwei größere abgebrochene Äste beseitig. Nach Abschluss der Arbeiten endete der Einsatz mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache nach etwa 40 Minuten. ***Bitte beachten Sie das mitgesendete Bildmaterial. Dieses darf unter der Angabe "Foto: Feuerwehr Breckerfeld" zweckgebunden für die Publikation der vorstehenden Pressemitteilung verwendet werden. Jede weitere Verwendung für redaktionelle Zwecke bedarf unserer schriftlichen Genehmigung.***

