FW-EN: Ausgelöster Heimrauchmelder am Hansering

Datum: 17.08.2020/ Uhrzeit: 00:50 Uhr/ Dauer: 25 Minuten/ Einsatzstelle: Hansering/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle / Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Bericht (hb): In der Nacht zu Montag löste ein Heimrauchmelder am Hansering aus. Ein Nachbar alarmierte die Feuerwehr. In der betroffenen Wohnung konnte keine entsprechende Feststellung gemacht werden, sodass der Einsatz mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache nach etwa 25 Minuten beendet werden konnte. Hinweis: auch bei Heimrauchmeldern muss eine regelmäßige Funktionsprüfung und eventueller Austausch der Batterien stattfinden. Ein geeigneter Zeitpunkt ist zum Beispiel vor dem Jahresurlaub, damit eine einwandfreie Funktion während der Abwesenheit gewährleistet ist.

