Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld

FW-EN: Auslaufende Betriebsmittel aus landwirtschaftlicher Maschine

Breckerfeld (ots)

Datum: 27.09.2020/ Uhrzeit: 19:57 Uhr/ Dauer: ca. 2 Stunden/ Einsatzstelle: Frankfurter Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/

Bericht (hb): Am Sonntagabend kam es zu einem Ölaustritt an einer landwirtschaftlichen Maschine auf der Frankfurter Straße. Die Einsatzkräfte des Löschzugs Breckerfeld fingen auslaufendes Öl auf und dämmten bereits ausgelaufenes Öl ein. Zur Verkehrssicherung wurde die Frankfurter Straße in Höhe des nördlichen Kreisverkehrs gesperrt und eine Spezialfirma zur Reinigung der Fahrbahn angefordert. Der Bauhof der Stadt Breckerfeld übernahm im weiteren Verlauf die Absperrung der Fahrbahn, bis zur abschließenden Reinigung gegen 22:00 Uhr.

