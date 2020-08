Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit einem Schwer- und einem Leichtverletzten

Bruchertseifen, B 256 (ots)

In Bruchertseifen, Koblenzer Straße, ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw's und einem Lkw. Der Pkw BMW beabsichtigte einen Lkw in gleicher Fahrtrichtung zu überholen als ein Pkw Ford aus einem Grundstück auf die Fahrbahn einbiegen wollte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der Pkw's, wobei der BMW abschließend leicht in den Lkw prallte. Die Fahrerin des Ford wurde schwerverletzt ins Krankenhaus Altenkirchen eingeliefert. Der Beifahrer des BMW wurde lediglich leicht verletzt, während der Fahrer unverletzt blieb. An der Unfallstelle war die Fahrbahn für eine Stunde voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen



Telefon: 02681-946-0

www.polizei.rlp.de/pi.altenkirchen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell