POL-ME: Couragierte Zeugen fassen flüchtigen Ladendieb - Langenfeld - 2012053

Aufmerksamen und couragiert handelnden Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei am Donnerstag (10. Dezember 2020) in der Langenfelder Innenstadt einen flüchtigen Ladendieb auf frischer Tat festnehmen konnte.

Das war passiert:

Gegen 16:30 Uhr hatte ein Kunde in einem Bekleidungsgeschäft in der Langenfelder Stadtgalerie einen Mann dabei beobachtet, wie dieser etliche Kleidungsstücke in eine Tasche packte und damit ohne zu bezahlen an der Kasse vorbei nach draußen rannte. Der Kunde, ein 63-jähriger Solinger, lief dem flüchtenden Ladendieb nach und machte dabei andere Passanten in der Fußgängerzone lautstark auf die Situation aufmerksam. Dies bekam auf Höhe einer Apotheke ein 24-jähriger Langenfelder mit, der nun ebenfalls dem flüchtenden Ladendieb hinterherrannte. Noch bevor der 24-Jährige den Mann einholen konnte, stolperte der Ladendieb jedoch und fiel zu Boden, wobei er sich schwer am Arm verletzte.

Gemeinsam mit dem 63-jährigen Solinger fixierte der 24-jährige Langenfelder den Ladendieb nun auf dem Boden und hielt ihn bis zum Eintreffen der inzwischen alarmierten Polizei fest.

Als die Polizeibeamten kurz darauf an der Einsatzörtlichkeit eintrafen, stellten sie fest, dass es sich bei dem Ladendieb um einen 37 Jahre alten Mann aus Neuss handelte, der bereits einschlägig wegen Diebstahlsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten ist und diesbezüglich sogar schon mehrere Haftstrafen verbüßt hatte. In seiner Tasche stellten die Beamten nicht nur die aus dem Geschäft in der Stadtgalerie entwendeten Kleidungsstücke sicher, sondern auch noch original verpacktes Parfüm im Wert von mehreren Hundert Euro, für das der Neusser keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte.

Da sich der Neusser bei seinem Sturz auf der Flucht den Arm gebrochen hatte, wurde er ins Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Die Polizei bedankt sich ausdrücklich bei den couragiert handelnden Zeugen, die die Festnahme dieses Ladendiebs ermöglicht haben.

