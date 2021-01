Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte werfen Farbkugel- Hauswand beschädigt

Hiddenhausen (ots)

(sls) Am Donnerstagmorgen (21.1.) wurden Polizeibeamte zu einem Einsatz an der Schulstraße in Hiddenhausen gerufen. Durch die Bewohner des Hauses wurde im oberen Bereich einer Hauswand ein großer schwarzer Farbfleck festgestellt. Die Ermittlungen an der Anschrift ergaben, dass durch bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag eine mit Farbe gefüllte Christbaumkugel an die Hauswand geworfen wurde. Ein Teil der zerstören Kugel konnte sowohl an der Wand, als im Vorgarten unten aufgefunden werden. Die Täter entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Die Höhe des Schadens muss noch ermittelt werden. Die Polizei hofft auf Zeugen, die Angaben zu der Sachbeschädigung oder zu auch verdächtigen Personen im Umfeld des Tatortes machen können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

