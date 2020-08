Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Polizei schnappt mutmaßlichen Einbrecher; Brand am Sportverein und mehr

Bild-Infos

Download

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Polizei schnappt mutmaßlichen Einbrecher - Mühlheim

(aa) Polizeibeamte nahmen am Freitagmorgen einen mutmaßlichen Einbrecher vorläufig fest, der nun in Untersuchungshaft sitzt. Vorausgegangen war der Notruf gegen 5.35 Uhr einer Bewohnerin aus dem Müllerweg. Die Frau gab an, dass sie soeben einen Mann aus ihrer Wohnung verscheucht hätte. Der Täter hätte in ihrem Wohnzimmer gestanden und ihr Handy in seiner Hand gehalten. Der Unbekannte wäre schließlich ohne Beute über die Balkontür der Hochparterrewohnung geflüchtet. Kurz darauf nahmen die Beamten den 38-jährigen Verdächtigen fest. Sie stellten bei ihm ein Handy sicher, das offensichtlich aus einem Einbruch im April stammt. Darüber hinaus meldeten sich am Freitagmorgen weitere Bürgerinnen und Bürger aus der Nachbarschaft bei der Polizei, weil bei ihnen auch Gegenstände aus den Wohnungen fehlen würden. Die Beamten suchten daraufhin mit Kollegen der Hessischen Bereitschaftspolizei den gesamten Bereich bis zum Festnahmeort ab und fanden tatsächlich zwei Laptops mutmaßlich aus einem anderen Einbruch. Der Beschuldigte wurde schließlich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - zur richterlichen Vorführung gebracht. Gegen den 38-Jährigen erging Untersuchungshaftbefehl und er wurde bereits in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei dauern indes an.

2. Diebe flüchteten ohne Beute - Mühlheim

(aa) Zwei Diebe flüchteten am frühen Montag, als sie sich ertappt sahen, offensichtlich ohne Beute. Laut einem aufmerksamen Zeugen zertrümmerten die etwa 1,75 Meter und 1,85 Meter großen Täter gegen 2.20 Uhr in der Bahnhofstraße an einem Geschäft eine Schaufensterscheibe und versuchten aus der Auslage Mobiltelefone zu stehlen. Die Männer flüchteten schließlich auf Fahrrädern, die sie an der Ecke Friedensstraße zurückließen. Der kleinere Täter hatte dunkle Haare und trug eine schwarze Basecap mit hellem Emblem. Er war mit einem Tanktop und einer roten kurzen Hose bekleidet. Der Komplize trug ein schwarzes Oberteil und eine kurze Jeanshose. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

3. Fahrzeug aufgebrochen und Unikat gestohlen - Hainburg/Hainstadt

(aa) Die Kriminalpolizei (069 8098-1234) bittet um Hinweise zu einem Fahrzeugaufbruch am Wochenende in der Angergasse, bei dem die Diebe neben dem Autoradio und einem Ratschenkasten auch ein hochwertiges Kraftrad aus dem Laderaum gestohlen hatten. Zwischen Samstag, 13.30 Uhr und Sonntag, 11 Uhr, haben die Unbekannten an dem weißen Opel Vivaro ein Fenster zertrümmert, um in den Innenraum zu gelangen. Dort war mit Spanngurten das Unikat der Marke "Die Bikeschmiede" vom Typ Gladbeck One in schwarz, befestigt. Die Täter nahmen dieses Custom-Bike, an dem ein OF-Kennzeichen angebracht war, mit.

Main-Kinzig-Kreis

1. Brand am Sportverein - Hanau/Klein-Auheim

(aa) Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr rückten am Montagmorgen zu einem Gebäudebrand nach Klein-Auheim aus. "Am Alemannia Sportplatz" brannte es gegen 6 Uhr in dem zum Sportverein gehörenden ebenerdigen Gebäude, in dem sich eine Bar befindet. Personen befanden sich nicht im Haus. Während der Löscharbeiten wurden die Bewohner in Klein-Auheim, Großauheim und Steinheim über eine Rundfunkwarnmeldung gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Der Schaden wird auf 90.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und geht nach erster Spurensuche von einem technischen Defekt aus.

2. Wem gehört das Fahrrad? - Schlüchtern

(aa) Wem gehört das Gudereit-Fahrrad? Das fragen die Beamten der Polizeistation Schlüchtern, die das blaue Rad bereits am Montag letzter Woche sichergestellt haben. Vorausgegangen war die vorläufige Festnahme eines 24-Jährigen, der das Fahrrad bei sich hatte. Angeblich habe er dieses "herrenlos" am Bahnhof vorgefunden. Die Polizei sucht nun den Eigentümer, der sich bitte unter der Rufnummer 06661 9610-0 melden soll.

Offenbach, 17.08.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806

Alexander Schlüter (as) - 1218 oder 0162 / 201 3290

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell