Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Betrugsmasche "Gewinnversprechen"

Rülzheim (ots)

Einen angeblichen Gewinn in Höhe von 36.000 EUR versprach ein bis dato unbekannter Anrufer einem 72 - jährigen Rentner am Freitag. Weiterhin wurde der angebliche "Gewinner" angewiesen, einen Betrag in Höhe von 700 EUR vorab zu überweisen. Der Rentner bemerkte den Schwindel und beendete das Telefonat. Somit war kein Schaden eingetreten.

