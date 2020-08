POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Samstag, 15.08.2020

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Bereich Main-Kinzig

1. Pferd ausgebüxt, Verkehrsunfall - Ronneburg

Mit dem Schrecken davon kam ein 46-jähriger Autofahrer aus Ronneburg, als er mit seinem Suzuki am frühen Samstagmorgen um 01:25 Uhr die Landstraße 3193 zwischen Altwiedermus und Diebach am Haag befuhr. In Höhe eines kleinen Parkplatzes querte plötzlich ein Pferd die Fahrbahn und stieß mit dem Fahrzeug zusammen. Hierbei erlitt das Tier tödliche Verletzungen. Am Pkw entstand ein erheblicher Frontschaden, der auf ca. 3000 Euro geschätzt wird. Das Pferd ist aus einer nahegelegenen Koppel ausgebüxt.

