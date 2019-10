Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Unnau (ots)

Am Freitag den 04.10.2019 gegen 23:05 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 414, in Höhe der Abfahrt nach Unnau-Korb, ein Verkehrsunfall. Ein Pkw geriet in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei dem 30 jährigen Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,01 Promille. Nach einer Blutentnahme und der Sicherstellung seines Führerscheines erwartet den Mann zudem noch ein Strafverfahren.

