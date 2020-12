Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Quad gestohlen

53947 Nettersheim53947 Nettersheim (ots)

Sonntagmorgen (8.30 Uhr) bemerkte der Eigentümer eines Quads dessen Diebstahl. Er hatte sein Fahrzeug am 03.12.2020 in seiner Hofeinfahrt an der Straße "Alte Burg" abgestellt. Als er es nun nutzen wollte, bemerkte er den Diebstahl.

