Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Strohballen in Brand gesteckt

53881 Euskirchen-Weidesheim53881 Euskirchen-Weidesheim (ots)

Samstagmorgen (6.18 Uhr) rückte die Feuerwehr zu einem Brand an der Weidesheimer Straße aus. Hier hatten Unbekannte drei Rundballen Stroh in Brand gesetzt. In der Nähe konnte ein Rollerfahrer angetroffen werden. Ob er im Zusammenhang mit dem Brand steht, ist Grundlage weiterer polizeilicher Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell