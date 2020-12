Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Versuchter Geldautomatenaufbruch

53902 Bad Münstereifel53902 Bad Münstereifel (ots)

In der Nacht zu Sonntag drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in den Vorraum des REWE-Marktes zum dort befindlichen Geldautomaten ein. Es wurde versucht, den Geldautomaten aufzuhebeln, was nicht gelang. Durch die Tathandlungen wurden mehrere Alarme ausgelöst. Die Täter flüchteten vor dem Eintreffen der Polizei ohne Beute. Fahndungsmaßnahmen blieben bisher erfolglos.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251/799-0 entgegen.

