Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Eigentümer wusste noch nicht vom Diebstahl

53894 Mechernich53894 Mechernich (ots)

Samstagmorgen (8.45 Uhr) entdeckte eine Polizeistreife einen abgestellten Roller an der Erzstraße in Mechernich-Kommern. Eine Überprüfung des Fahrzeuges führte zu einem Halter in der Bergstraße in Mechernich. Die Halteranschrift wurde durch die Polizeibeamten aufgesucht. Der Halter des Rollers gab an, dass er sein Fahrzeug vor seiner Wohnanschrift abgestellt habe. Der Diebstahl war ihm selbst noch nicht aufgefallen.

