Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Leichtkraftrad

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37589 Kalefeld, Gemarkung Düderode-Harzhorn, Bundesstr. 248. Freitag, 28.08.2020, gegen 06.00 Uhr. Eine 40-Jährige aus Seesen befuhr mit ihrem Leichtkraftrad die Bundesstr. 248, von Ildehausen kommend, in Richtung Düderode und in Höhe Harzhorn geriet sie im dortigen Kurvenbereich auf regennasser Fahrbahn ins Rutschen. Im weitere Verlauf kam es zum Sturz und die Seesenerin wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus nach Northeim verbracht. Am Leichtkraftrad entstand leichter Sachschaden in Höhe von 500.-Euro.

