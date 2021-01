Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Kein Licht - Krankenhaus

Werl (ots)

Ein 33-jähriger Fahrradfahrer befuhr am Donnerstag (28. Januar), gegen 19.33 Uhr, die Hedwig-Dransfeld-Straße in Richtung Bahnhof. Ein 52-jähriger Autofahrer aus Werl bog zu diesem Zeitpunkt von der Mellinstraße nach links auf die Hedwig-Dransfeld-Straße ab und übersah hierbei den Werler Radfahrer. Durch die folgende Kollision stürzte dieser und verletzte sich leicht. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Eine Zeugin gab an, dass der Fahrradfahrer ohne Vorderlicht die Straße befuhr, jedoch mit einem Mobiltelefon nach vorne leuchtete. Auch die eingesetzte Streifenwagenbesatzung suchte vergeblich das Vorderlicht am Fahrrad. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell