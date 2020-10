Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, A 98, Lkrs. KN) Fehler beim Fahrstreifenwechsel (19.10.2020)

Orsingen-Nenzingen (ots)

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von über 14.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Montag gegen 16.30 Uhr auf der A 98. Ein 46-jähriger Fahrer eines Sattelzuges war in Richtung Autobahnkreuz Hegau unterwegs, als er von dem rechten Fahrstreifen auf den linken wechseln wollte, um einem anderen Lkw das Einscheren vom Beschleunigungsstreifen der Auffahrt vom Parkplatz Nellenburg zu ermöglichen. Hierbei übersah der Mann einen bereits auf der linken Fahrspur befindlichen 35-jährigen Fahrer eines Renault. Nach dem Zusammenstoß mit dem Sattelzug kollidierte der Renault mit der Mittelschutzplanke. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Das nicht mehr fahrbereite Auto musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell