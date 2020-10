Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Nach Unfallflucht in Dillenburg Zeugen gesucht - Auffahrunfall fordert drei Verletzte -

Dillenburg (ots)

Dillenburg: Nach Parkplatzrempler davongefahren -

Am Mittwoch vor zwei Wochen (23.09.2020) beschädigte ein Unbekannter beim Rangieren einen auf dem Parkplatz der Einkaufsmärkte am Sportzentrum geparkten Volvo. Der schwarze "XC60" stand zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr in Höhe des "Action-Marktes". Der Unfallfahrer touchierte die vordere Stoßstange und ließ einen Schaden von rund 800 Euro zurück. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Leun-Lahnbahnhof: Auffahrunfall fordert Verletzte -

Drei Leichtverletzte und drei demolierte Fahrzeuge, das ist die Bilanz eines Auffahrunfalls gestern Abend (30.09.2020) bei Leun-Lahnbahnhof. Um 20.20 Uhr musste der 56-jährige Fahrer eines Opel Astras an der Ampel der Baustelle zwischen Lahnbahnhof und Leun wegen Rotlichts halten. Hinter ihm hielt ein Opel Tigra. Offensichtlich aus Unachtsamkeit krachte die 34-jährige Fahrerin eines Skoda Fabia in das Heck des Tigra, der wiederum auf das Heck des Astras geschoben wurde. Die 56-jährige Beifahrerin im Astra, die 43-jährige Tigralenkerin aus Solms sowie die in Ehringshausen lebende Unfallfahrerin klagten an der Unfallstelle über Nackenschmerzen. Rettungswagen brachten die Leichtverletzten ins Wetzlarer und Weilburger Krankenhaus. Den Gesamtblechschaden schätzt die Polizei auf rund 15.000 Euro.

