Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nachersatz: 35 neue Polizistinnen und Polizisten im Kreis begrüßt

Kreis Minden-Lübbecke (ots)

Über insgesamt 35 neue Polizeibeamtinnen und -beamte als Nachersatz darf sich die Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke in diesem Jahr freuen. Diese wurden im Rahmen einer Begrüßungsfeier am Dienstag, 1. September im Großen Sitzungssaal des Kreishauses von Behördenleiter und Landrat Dr. Ralf Niermann sowie dem Abteilungsleiter der Polizei, Mathias Schmidt, willkommen geheißen.

"Es ist mir und uns eine große Freude Sie alle hier im Mühlenkreis begrüßen zu dürfen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, denn aus meiner Sicht ist es schön, zukünftig so viele junge Kolleginnen und Kollegen in unserer Behörde zu haben", sagte der Landrat. "Sie erwartet bei uns ein hervorragendes Betriebsklima und gutes Miteinander. Nutzen Sie die Erfahrung Ihrer Kolleginnen und Kollegen", so Dr. Niermann weiter.

Auch Mathias Schmidt, freute sich über den Nachersatz. "Ich hoffe, dass Sie sich bei uns wohlfühlen werden. Ich wünsche Ihnen einen richtig guten Start bei uns", unterstrich der Polizeidirektor seine Freude bevor er den neuen Kommissarinnen und Kommissaren den Diensteid abnahm.

Viele von ihnen werden ihren Dienst auf den Polizeiwachen Minden, Bad Oeynhausen, Lübbecke, Porta und Espelkamp verrichten. Auch die Kriminalpolizei darf sich auf den Zuwachs von drei neuen Ermittlerinnen und Ermittlern freuen.

Die neuen Kolleginnen und Kollegen werden allerdings laut Dr. Niermann und Schmidt nicht dafür sorgen, dass zukünftig mehr Einsatzkräfte auf den Straßen unterwegs sein können. Sie füllen stattdessen die zuletzt entstandenen Personallücken durch Pensionierungen und andere Abgänge auf.

