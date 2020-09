Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Parkplatzremper: Wer hat es gesehen?

Espelkamp (ots)

Auf dem Wilhelm-Kern-Platz ist es am vergangenen Samstag, 29. August, zu einem Parkplatzrempler gekommen. Eine Autofahrerin erstattete Anzeige, da sich der Verursacher nicht bei mir meldete.

Die Frau gab bei den Beamten an, dass sie ihren schwarzen Opel gegen 13 Uhr mittig des Platzes abgestellt habe. Als sie nach 20 Minuten wieder zu ihrem Wagen kam, war dieser an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Eine Nachricht vom Verursacher fand die Frau nicht. Daher sucht die Polizei Zeugen. Diese werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat unter Telefon (05741) 2770 zu wenden.

