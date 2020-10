Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Petershausen) Alkoholisiert Unfall verursacht (20.10.2020)

Konstanz (ots)

Wegen einer Trunkenheitsfahrt, in deren Folge es am Dienstag gegen 00.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Max-Stromeyer-Straße / Schneckenburgstraße kam, ermittelt derzeit die Polizei gegen einen 28-jährigen Autofahrer. Der Mann, der von der Max-Stromeyer-Straße kommend in die Schneckenburgstraße abbiegen wollte, kam vermutlich aufgrund seiner überhöhten Geschwindigkeit sowie seiner Alkoholisierung nach rechts von der Fahrbahn ab. Sein VW Arteon prallte daraufhin frontal gegen das Heck eines in einer Parkbucht abgestellten VW Golf. Während der Unfallaufnahme bemerkten die unfallaufnehmenden Polizisten deutlichen Atemalkoholgeruch bei dem 28-Jährigen. Da dieser einen freiwilligen Alkoholtest ablehnte, veranlassten die Beamten eine ärztliche Blutentnahme im Krankenhaus. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Mann außerdem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von über 17.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite VW Arteon wurde von einem Abschleppunternehmen abtransportiert.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell