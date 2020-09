Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Nächtlicher Sirenenalarm in Gevelsberg.

Gevelsberg (ots)

Am Freitag, den 18.09.2020 um 22:20 wurden alle Kräfte der Feuerwehr Gevelsberg in die Straße Am Westbahnhof alarmiert. Wegen der erschwerten Kommunikation mit dem Meldenden sah sich die Leitstelle des Ennepe Ruhr Kreises veranlasst einen Sirenenalarm auszulösen. Als die Ersten Kräfte an der Einsatzstelle die Lage erkundeten stellte sich jedoch schnell heraus das es sich um angebranntes Essen handelte welches den Heimrauchmelder ausgelöst hatte. Die Wohnung wurde gelüftet und an den Bewohner übergeben. Alle Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes konnten den Einsatz um 22:51 beenden.

