Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Feuerwehr Gevelsberg wird zu drei Einsätzen gerufen

Gevelsberg (ots)

Die Gevelsberger Feuerwehr wurde am Montag und in den frühen Morgenstunden des Dienstages zu drei Einsätzen gerufen. Zuerst wurden die Einsatzkräfte im Bereich Kemnade zu einem kleinen Waldbrand angefordert. Dort brannten auf ca 100qm Wiese und Unterholz an einer Böschung eines angrenzenden Waldes.Das Feuer konnte schnell mit zwei eingesetzten Rohren gelöscht werden. Am Abend wurden die Kräfte zu einem Gasalarm in der Bredderbruchstrasse gerufen.Dort hatte ein im Heizungskeller montierter CO-Melder ausgelöst.Der Keller wurde daraufhin von der Feuerwehr gelüftet und die Bewohner vom Rettungsdienst untersucht.Grund für die Auslösung war vermutlich eine defekte Heizungsanlage. Am Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr dann zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage eines Betriebes an der Esbornerstrasse gerufen. Dort konnte dann schnell Entwarnung gegeben werden.Es handelte sich um eine Fehlalarmierung.

