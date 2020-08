FW-EN: Mehrere Einsätze am Dienstag und Mittwoch Morgen.

Feuerwehr Gevelsberg

Am Dienstag rückte die Hauptwache mit dem Gerätewagen Umweltschutz zu zwei Öleinsätzen aus. Gegen 08:20 Uhr wurde im Bereich Nordstraße, Schillerstraße und Neustraße eine längere Dieselspur abgestreut. Grund dafür war die defekte Kraftstoffleitung eines PKW. Es kamen 240 KG Bindemittel zum Einsatz. Die Fahrbahnen wurden anschließend von einer Kehrmaschine gereinigt. Einsatzende um 10:10 Uhr. Um 19:30 Uhr wurde nach einem Verkehrsunfall auf der Berchemallee, ausgelaufener Kraftstoff abgestreut. Der Einsatz dauerte 35 Minuten. Am Mittwoch um 05: 30 Uhr wurde ein umgestürzter Baum auf der Asker Straße gemeldet. Der Baum wurde zerkleinert und an den Fahrbahnrand geräumt. Um 06:20 Uhr waren die Bediensteten der Hauptwache zurück. Um 06:30 Uhr kam die Alarmierung zu einer Zugevakuierung in Höhe der Friedhofstraße. Dort stand ein Regionalzug. Wegen eines Stromausfalles auf der Strecke, konnte der Zug nicht weiterfahren. Insgesamt wurden 18 Fahrgäste aus dem Zug evakuiert und mit Hilfe des Löschzuges 1 und der Hauptwache zur Friedhofstraße geleitet. Die Fahrgäste wurden von dort aus mit Taxen zum nächsten Bahnhof gebracht. Einsatzende für die gut zwanzig Einsatzkräfte war um 07:50 Uhr.

