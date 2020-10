Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Landkreis Konstanz) Auseinanderersetzung endet mit Pfefferspray (17.10.2020)

Gottmadingen (ots)

Am Samstagvormittag gegen 09.30 Uhr ist es auf dem Thurgauer Platz zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Ein Passant bat einen Spaziergänger mit Hund, darauf zu achten, wo dieser sein "Geschäft" verrichte, da sich ein Kinderspielplatz in der Nähe befindet. Daraufhin entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung mit Beleidigungen. Im weiteren Verlauf richtete der Hundehalter vermutlich Pfefferspray auf das Gesicht des Passanten und sprühte diesem in die Augen.

Die Polizei sucht zum beschriebenen Sachverhalt nach Zeugen und bittet diese, sich beim Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731 14370, zu melden.

