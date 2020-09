Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: An Tankstelle: Unbekannte werfen Kanaldeckel in Schaufensterscheibe

Espelkamp (ots)

Am frühen Mittwochmorgen haben Unbekannte versucht, in die SB-Tankstelle auf dem Real-Parkplatz in der General-Bishop-Straße einzubrechen.

Nachdem um kurz vor drei Uhr ein Alarm bei der Polizeileitstelle einging, entsandte man Streifenwagen zu der Örtlichkeit. Dort erkannten die Beamten, dass Kriminelle mit einem vor Ort entnommenen Gullideckel versucht hatten, eine Scheibe des Verkaufsraums einzuwerfen. Als dies trotz mehrfacher Versuche nicht gelang, flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung vom Tatort. Die eingeleitete polizeiliche Fahndung nach den Unbekannten blieb ohne Ergebnis.

Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich bei den Tätern um zwei dunkel gekleidete Personen gehandelt haben könnte. Diese können nur marginal beschrieben. Hierbei handelt sich um eine kleinere, leicht dickliche Person sowie eine größere schlankere Person.

Beobachtungen zu verdächtigen Personen oder benutzten Fahrzeugen bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

