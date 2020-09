Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizeikontrolle: Mit Tempo 114 auf der Kanalstraße unterwegs

Bad Oeynhausen (ots)

Mit Tempo 114 statt der erlaubten 50 km/h und damit mehr als doppelt so schnell als erlaubt, ist ein 35-jähriger Autofahrer aus Herford auf der Kanalstraße in Bad Oeynhausen unterwegs gewesen. Damit war der BMW-Fahrer trauriger Spitzenreiter bei den Geschwindigkeitskontrollen der Polizei am vergangenen Freitag. Dem Herforder droht ein Bußgeld von 280 Euro und ein zweimonatiges Fahrverbot.

Im Laufe der bis in die späten Abendstunden angesetzten Aktion wurden die Geschwindigkeiten von insgesamt 2.705 Fahrzeugen gemessen. Davon waren 166 zu schnell. Auf 27 Fahrzeugführer kommt eine Anzeige zu, acht von ihnen droht neben einer Geldbuße noch ein Fahrverbot. Zudem wurden 139 Verwarnungsgelder erhoben. Zwei weitere Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden von den Einsatzkräften aufgrund einer verbotenen Handynutzung am Steuer gefertigt.

Weiterhin fiel ein 48-jähriger Mann aus Löhne bei der Kontrolle auf, da dessen Führerschein Fälschungsmerkmale aufwies. Daher stellten die Beamten das Dokument sicher. Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts auf Urkundenfälschung vorgelegt.

Ebenfalls mit einem Ermittlungsverfahren muss ein 33-jähriger Mofa-Fahrer aus Hiddenhausen rechnen, da dessen Zweirad nicht versichert war und der Verdacht einer Manipulation der Fahrzeugidentifizierungsnummer bestand.

