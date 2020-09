Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Laternenmast und Stromkasten umgefahren

Hille (ots)

Am frühen Morgen des Sonnabends wurde die Polizei in die Mindener Straße nach Hille gerufen. Hier hatte ein unbekannter Autofahrer eine Unfallflucht begangen.

Bei Eintreffen der Streifenwagenbesatzung um kurz nach vier Uhr nahmen die Beamten in Höhe eines Wohnhauses einen total zerstörten Stromkasten und direkt daneben eine umgefahrene Straßenlaterne wahr. Vom Verursacher fehlte hingegen jede Spur. Nach ersten Erkenntnissen hatte dieser mit einem PKW die Mindener Straße in Richtung der Rahdener Straße befahren und war in der Rechtskurve von der Straße abgekommen. Anschließend kollidierte das Fahrzeug rechtsseitig mit der Laterne und dem Stromkasten. Aus diesem ragten offen liegende Stromkabel hervor. Deshalb benachrichtigte man den Bereitschaftsdienst des Netzbetreibers. Da sich vor Ort neben Fahrzeugteilen auch ein Kennzeichen auffand, wurde eine Streife zur Wohnanschrift des mutmaßlichen Verursachers geschickt. Dieser konnte zunächst genauso wie das Unfallfahrzeug nicht an Ort und Stelle angetroffen werden.

Im Laufe des Vormittags erschien ein 27-jähriger Hiller auf der Mindener Wache und gab an, am Vorabend auf einer Feierlichkeit Alkohol konsumiert zu haben. An eine Heimfahrt oder an den Unfall, so der Mann, könne er sich nicht erinnern, wohl aber habe er morgens eine Beschädigung an seinem Opel festgestellt. Aufgrund einer noch immer bestehenden Alkoholisierung entnahm man ihm eine Blutprobe und stellte seinen Führerschein sicher. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell