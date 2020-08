Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Werl-Aspe. Zerstörte Gegenstände auf Schulgelände.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter zerstörten und beschädigten zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen mehrere Gegenstände auf dem Gelände des Schulzentrums Werl-Aspe in der Paul-Schneider-Straße. Unter anderem wurden Rohre einer Regenrinne zerstört und Beleuchtungen beschädigt. Zeugen richten ihre Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 5 in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 98180.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Nina Ehm

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell