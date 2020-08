Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Kupferrohre gestohlen.

Lippe (ots)

Zwischen dem 15. Juli und dem gestrigen Mittwochvormittag verschafften sich unbekannte Täter in der Birkenstraße unberechtigt Zugang zu einem momentan leerstehenden Mehrfamilienhaus. Die Täter brachen in mehreren Wohnungen des Hauses die Eingangstüren auf und entwendeten anschließend insgesamt rund 300 Meter Kupferrohre. Über die genaue Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, richten ihre Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090.

