Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Hauswand mit Graffiti besprüht.

Lippe (ots)

In der Zeit zwischen 13.00 und 17.00 Uhr am vergangenen Samstag wurde die Hauswand eines Einfamilienhauses in der Straße "Helle" mit einem roten Graffiti besprüht. Angaben zur genauen Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden. Wer Hinweise zur Sachbeschädigung geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 05222 98180 an das Kriminalkommissariat 5 in Bad Salzuflen.

