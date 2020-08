Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Hinweise auf Eigentümer erbeten.

Lippe (ots)

Am Montag vergangener Woche (27. Juli 2020) wurde ein Fahrrad an der AVIA-Tankstelle an der Lageschen Straße aufgefunden. Es handelt sich um ein Mountainbike der Marke "McKenzie" mit der Bezeichnung "Hill 300 X" in rot-orange. Es ist nicht auszuschließen, dass dieses Fahrrad aus einer Straftat stammt. Hinweise auf den Eigentümer oder die Eigentümerin nimmt das Kriminalkommissariat 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

