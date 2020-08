Polizei Lippe

POL-LIP: Lage-Heiden. Radfahrer leicht verletzt.

Lippe (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 16.00 Uhr kam es auf der Heßloher Straße in Heiden zum Sturz eines 36-Jährigen. Der Lagenser war dort mit einer dreiköpfigen Fahrradgruppe aus Heiden kommend in Richtung B 66 unterwegs, als er durch einen Bremsfehler über den Lenker stürzte. Dabei wurde der Radfahrer leicht am Kopf und an den Händen verletzt.

