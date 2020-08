POL-LIP: Kreis Lippe/Balve/Stuhr(NI). Öffentlichkeitsfahndung nach Taschendiebstahl.

Polizei Lippe

In der Zeit vom 21. bis 28. April 2020 hob ein unbekannter Täter an mehreren Stellen Bargeldbeträge mit einer gestohlenen EC-Karte ab. Dies geschah an Geldautomaten in Horn-Bad Meinberg, Detmold, Balve (im Sauerland) und Stuhr (bei Bremen). Der Täter ist männlich, hat dunkle Haare, eine hagere Figur und trug zur Tatzeit ein blau kariertes Hemd, einen übergeschlagenen Pullover und eine Cap. Fotos vom Unbekannten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/horn-bad-meinberg-taschendiebstahl-computerbetrug. Wer kann Angaben zum Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 6 in Lemgo unter der Rufnummer 05261 9330 entgegen.

