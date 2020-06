Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Exhibitionist - Polizei sucht Zeugen und Hinweise - #polsiwi

Siegen (OT Geisweid) (ots)

Ein bisher unbekannter Mann zog sich nackt aus und setzte sich auf eine Ruhebank, obwohl Kinder in der Nähe spielten.

Zwei 13-jährige Kinder spielten Samstagnachmittag (20.06.2020, 15:45 Uhr) in der Verlängerung des Dahlienweges in Siegen-Geisweid im Wald. Sie befanden sich in der Nähe einer Ruhebank, als ein Mann zu dieser Bank ging, sich auszog und nackt hinsetzte. Als er bemerkte, dass die Kinder ihn sahen, zog er sich wieder an und ging davon.

Die Kinder gaben an, den Mann bereits öfter im Bereich des "Ruhrst" gesehen zu haben. Die Kinder beschreiben den Mann als circa 35 Jahre alt, 180 cm groß, schlank mit dunklen Haaren. Er war bekleidet mit einer schwarzen Hose und einem weißen Hemd. Der Mann hatte einen auffälligen schwarz/roten Rucksack dabei.

Hinweise an die Kripo in Siegen unter 0271/7099-0

