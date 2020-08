Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Versuchter Diebstahl in einem Schuhgeschäft.

Lippe (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 17.00 Uhr versuchte ein unbekannter Täter in einem Schuhgeschäft in der Bruchstraße Markenschuhe zu entwenden. Beim Versuch das Geschäft in der Innenstadt zu verlassen, sprach ihn die anwesende 50-jährige Verkäuferin an und bat ihn seine Tasche zu öffnen. Beim Fluchtversuch des Mannes kamen der Verkäufern zwei aufmerksame Zeugen zur Hilfe, die sich zur Tatzeit ebenfalls im Geschäft befanden. Bevor dem Täter die Flucht in Richtung Paulinenstraße gelang, verlor er jedoch sein Diebesgut. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Etwa 1,80 Meter groß, hellbraune, kurze Haare, schlank, 20 bis 25 Jahre alt, schlechte Zähne, linker Unterarm verkratzt, Narbe im Bereich des linken Mundwinkels, osteuropäische Sprache. Zur Tatzeit trug er einen Kapuzenpullover, eine hellblaue Jeanshose, ein blaues T-Shirt und graue Turnschuhe. Die Fahndung nach dem Mann verlief bislang erfolglos. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090 entgegen.

