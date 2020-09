Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Heftiger Zusammenstoß: Kleintransporter prallt gegen Pkw

Bad Oeynhausen (ots)

Zu einer heftigen Kollision zwischen einem Kleintransporter und einen Pkw ist es am Montagabend an der Ecke Werster Straße/Dingelkamp gekommen. Dabei erlitt ein 22-jähriger Mann aus Bad Oeynhausen Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Um den 30-jährigen Autofahrer kümmerten sich Angehörige.

Der 22-Jährige war um kurz vor 21 Uhr mit seinem Kleintransporter auf dem Dingelkamp unterwegs und hielt zunächst an der Einmündung zur Werster Straße an. Als der Mann in der Folge auf die Vorfahrtsstraße einbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem Peugeot des 30-Jährigen, der auf der Werster Straße in westlicher Richtung fuhr. Dabei prallte der Kleintransporter frontal gegen die Beifahrerseite des Pkw. Zuvor hatte der 30-Jährige durch ein Ausweichmanöver noch vergeblich versucht, den Unfall zu verhindern.

Eine alarmierte Notärztin kümmerte sich um die beiden Männer. Zuvor hatten Einsatzkräfte der Feuerwehr den kurzzeitig in seinem Transporter eingeklemmten 22-Jährigen aus dessen Fahrzeug befreit. Die beiden Wagen waren stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Abschließend erfolgte die Reinigung der Unfallstelle. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 15.000 Euro.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell