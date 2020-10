Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Einbruch in Wohnung

Ennepetal (ots)

Am 12.10. gegen 09:00 Uhr, schellten zwei unbekannte Täter an einem Mehrfamilienhaus. Nachdem ihnen von einer Bewohnerin die Haustür geöffnet worden war, brachen sie die Wohnungstür einer Wohnung auf und betraten diese. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden sie jedoch durch eine andere Bewohnerin gestört, verließen die Wohnung ohne Beute und entfernten sich zu Fuß in Richtung Voerde. Beide Täter waren etwa 180 cm groß, etwa 30 Jahre alt, hatten kurze dunkle Haare und waren mit schwarzen Hosen bekleidet. Einer trug ein rotes TShirt. Hinweise erbittet die Polizei unter 02333-9166-4000.

