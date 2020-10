Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Jugendliche beschädigen Pkw

Gevelsberg (ots)

Am 12.10. gegen 16:10 Uhr beobachteten Zeugen in der Cleverstraße drei Jugendliche, die ein Verkehrszeichen umstießen. Das Zeichen fiel gegen einen geparkten Pkw, der dadurch im hinteren Bereich beschädigt wurde. Nachdem die Jugendlichen das Schild wieder aufgestellt hatten, verließen sie die Örtlichkeit in Richtung Goethestraße. Alle drei waren laut Zeugenbeschreibung etwa 170 cm groß, zwischen 16 und 25 Jahre alt, dunkel bzw. einer mit einem weißen Shirt bekleidet und hatten einen dunkleren Teint sowie schwarze Haare. Hinweise erbittet die Polizei unter 02333-9166-4000.

