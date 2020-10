Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel - Kind bei Unfall verletzt

Sprockhövel (ots)

Am 11.10. gegen 18:10 Uhr befuhr ein 20-jähriger Sprockhöveler mit seinem Pkw die Straße Eicklöhken mit mäßiger Geschwindigkeit. Vor einem am Fahrbahnrad geparkten Pkw traten drei Kinder auf die Fahrbahn. Der Sprockhöveler leitete eine Vollbremsung ein, dennoch kam es zum Zusammenstoß mit einem 7-jährigen Mädchen. Das Mädchen wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

