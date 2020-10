Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Raub am Busbahnhof

Gevelsberg (ots)

Am 11.10. gegen 18:15 Uhr bedrohten drei unbekannte Täter am Busbahnhof zwei 14- und 15-jährige Jugendliche, die dort an einer Haltestelle saßen. Unter Vorhalt eines Messers und eines Schlagstocks forderten sie die beiden auf, ihnen Jacken und Bargeld zu geben. So erbeuteten sie zunächst 4EUR. Als einer der Geschädigten versuchte, mit seinem Handy den Notruf zu wählen, rissen sie ihn zu Boden. Beide Geschädigte und ein Zeuge flüchteten dann in ein nahegelegenes Ladengeschäft. Die Täter rannten mit dem Rucksack eines der Geschädigten in Richtung Gleise davon. Die Täter wurden wir folgt beschrieben: 1) männlich, 180-185cm groß, osteuropäisches Erscheinungsbild, kurze blonde Haare, schwarz gekleidet; 2) männlich, 180-185cm groß, korpulent, südländisches Erscheinungsbild, leichter Oberlippenbart, schwarze Kappe, schwarze Winterjacke; 3) männlich, 170-175cm groß, leichter Bartansatz, schwarze Mütze, grün karierte Jacke. Hinweise bitte unter 02333-9166-4000.

