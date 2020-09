Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus musste ein 80-jähriger Fahrradfahrer nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag, 17. September, auf der Hans-Böckler-Allee. Der Gelsenkirchener überquerte dort gegen 16 in Höhe der Wilhelminenstraße an einer Fußgänger- und Radfahrerfurt die Fahrbahn und wurde hierbei von dem Ford einer 52-Jährigen erfasst. Die Frau aus Gelsenkirchen war mit ihrem Kuga auf Wilhelminenstraße unterwegs und wollte gerade auf die Hans-Böckler-Allee einbiegen. Nach der Kollision stürzte der Senior zu Boden. Der alarmierte Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstanden geschätzte Sachschäden von 2000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Hans-Böckler-Allee gesperrt, Polizisten leiteten den Verkehr ab.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2014

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell