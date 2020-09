Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 30-Jährigen im Seniorenheim festgenommen

Gelsenkirchen (ots)

Die Gelsenkirchener Polizei hat am Donnerstagnachmittag, 17. September, ein 30-Jährigen in einem Seniorenheim an der Husemannstraße in der Altstadt festgenommen. Gegen 17.15 Uhr alarmierten Pflegekräfte die Polizei, nachdem sie im Gebäude einen Verdächtigen gesehen hatten. Bei der Überprüfung des Gelsenkircheners stellten die Beamten fest, dass gegen ich ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Essen wegen Erschleichens von Leistungen vorlag. Die Polizisten nahmen ihn mit zur Wache. Kurze Zeit später wurde bekannt, dass in dem Seniorenheim mehrere Wertfächer aufgebrochen wurden. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010 bis 2014

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell