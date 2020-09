Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Beutezug von Lauben-Einbrechern gestört

Gelsenkirchen (ots)

Den Beutezug von mindestens zwei Unbekannten vereitelte ein aufmerksamer Zeuge am frühen Donnerstagmorgen, 17. September, in der Kleingartenanlage am Trinenkamp in Bismarck. Kurz nach Mitternacht hörte der Gelsenkirchener auf dem Gelände verdächtige Geräusche und sah einen Lichtschein. Er alarmierte die Polizei. Vor dem Eintreffen der Beamten bemerkte er zwei Männer an einer Gartenlaube. Beide traten sofort die Flucht in Richtung Trinenkamp an. Kurze Zeit später stellten Polizeibeamte in Tatortnähe einen verdächtigen VW Golf fest. Ein weiterer Zeuge teilte den Beamten mit, dass zwei Männer das Auto fluchtartig verlassen hatten. Im Pkw fanden die Polizisten Einbruchswerkzeug und offenbar auch Diebesgut. Sie stellten die Beweismittel sicher. Die Ermittlungen dauern an.

