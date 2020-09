Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Feuerwehr- und Polizeieinsatz nach Brand auf Firmengelände

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Brand auf einem Firmengelände an der Uferstraße in Schalke-Nord entstand am Mittwochnachmittag, 16. September, Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Gegen 16 Uhr fingen dort mehrere Seilhaspen Feuer. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen ab. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen dauern an.

