Am Donnerstag kam es in Laupheim zu einer körperlichen Auseinandersetzung.

Kurz nach Mitternacht befanden sich drei Frauen im Alter zwischen 35 und 40 Jahren im Bereich der Konrad-Adenauer-Straße. Im Bereich des Parks trafen sie auf drei junge Männer im Alter zwischen 17 und 18 Jahren. Die beleidigten die drei Frauen wohl grundlos. Die riefen daraufhin die Polizei. Daraufhin schlugen die drei Angreifer wohl ohne Vorwarnung auf die Frauen ein. Ein Zeuge hörte die Hilferufe. Er eilte den Frauen zu Hilfe. Auch er wurde von den drei Männern attackiert. Danach flüchteten sie. Bei dem Angriff erlitten die drei Frauen und der Zeuge Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifen nach den Angreifern. Zwei von Ihnen entdeckte die Polizei kurze Zeit später an einer Tankstelle und nahm sie vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben. Das Polizeirevier Laupheim (Telefon 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen.

