Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Zu weit nach links gekommen

Hoher Sachschaden entstand am Mittwoch bei einem Unfall auf der A7.

Ulm (ots)

Gegen 10:15 Uhr fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Sattelzug auf der A7 in Richtung Memmingen. Zwischen den Anschlussstellen Heidenheim und Giengen geriet der Laster vom rechten auf den linken Fahrstreifen. Ein nachfolgender 34-Jähriger konnte mit seinem Skoda nicht mehr ausweichen und prallte gegen das Heck des Sattelaufliegers. Durch den Aufprall geriet der Skoda in die Mittelleitplanke und danach zurück auf die Fahrbahn. Auf dem Standstreifen konnte der 34-Jährige anhalten. Eine 62-jährige Hyundai Fahrerin fuhr über Trümmerteile und beschädigte ihr Auto. Bei dem Unfall erlitt der Fahrer des Skoda leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sattelzug konnte nach der Unfallaufnahme weiter fahren. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro.

+++++++ 1166970

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell