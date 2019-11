Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach-Flacht: Einbrecher zweimal überrascht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter ist am Donnerstagabend in zwei Wohnhäuser in Weissach-Flacht eingedrungen. Gegen 17:15 Uhr hebelte er zunächst die Terrassentür eines Hauses in der Kirchbergstraße auf und durchsuchte mehrere Zimmer. Der Einbrecher wurde durch eine heimkehrende Anwohnerin überrascht und ergriff daraufhin die Flucht. Ob ihm Diebesgut in die Hände gefallen ist, steht derzeit noch nicht fest. Der bei dem Einbruch angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Vermutlich derselbe Täter versuchte kurze Zeit später gegen 17:50 Uhr erfolglos die Terrassentür eines Hauses im Rosenweg aufzubrechen und stieg letztlich über ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude ein. Dort wurde er von einer Anwohnerin bemerkt, flüchtete daraufhin mit leeren Händen und hinterließ einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. In beiden Fällen bittet das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, um sachdienliche Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell