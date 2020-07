Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP)(UL) Göppingen, Uhingen, Ulm, Ehingen - Polizei kontrolliert den Verkehr

Zahlreiche Verkehrssünder ertappten Polizisten bei Kontrollen am Mittwoch in der Region.

Ulm (ots)

13 nicht angegurtete Fahrer und zwei Autofahrer die telefonierten sind die Bilanz einer Kontrolle in Göppingen. In der Jahnstraße hatten die Polizisten von 10 bis 11.30 Uhr eine Kontrollstelle eingerichtet. Gegen 11:15 stoppten die Beamten einen 62-Jährigen an der Kontrollstelle. Der Fahrer des Mercedes hatte zuvor sein Handy in der Hand gehabt.

In Uhingen setzten Polizisten den Schwerpunkt am Mittwochvormittag auf Verkehrsteilnehmer die sich nicht an die Geschwindigkeitsregeln hielten. Insgesamt sechs Autofahrer hielten sich nicht an die Geschwindigkeitsbeschränkungen im Bereich Diegelsberg. Bei erlaubten 50 km/h fuhren diese 19 bis 37 km/h zu schnell. Zwei von Ihnen müssen mit einen Fahrverbot rechnen. Darunter ein 32-jähriger BMW Fahrer den die Polizisten gegen 10:30 Uhr stoppten.

In Ulm postierten sich Polizisten in der Neue Straße. Während der 90 minütigen Kontrolle ertappten die Beamten mehrere Autofahrer die während der Fahrt ihre Mobiltelefone benutzten. Wie der 19-Jährigen Fahrerin eines Fiat die an der Kontrollstelle gegen 10:15 Uhr gestoppt wurde, erging es sieben weiteren Autofahrern. Im Raum Ehingen überprüften Beamte der Verkehrspolizei mit ihren Motorrädern die Verkehrssicherheit. Insgesamt ahndeten sie 15 nicht angegurtete Autofahrer und vier Autofahrer die ihre Mobiltelefone benutzten.

Mit Verkehrskontrollen sorgt die Polizei für die Sicherheit auf den Straßen. Denn die Erfahrung der Polizei zeigt, dass sich durch intensive Kontrollen die Hauptursachen schwerer Verkehrsunfälle reduzieren lassen. Es geht der Polizei nicht darum, Geld einzunehmen, sondern darum, möglichst wenige Verletzte und Getötete auf den Straßen beklagen zu müssen. Die Polizei will, dass alle sicher ankommen.

